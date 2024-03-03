موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. مع بداية شهر مارس الجاري يرغب كافة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في معرفة الموعد الرسمي لصرف معاشتهم بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%.

معاش تكافل وكرامة

ويمكن لجميع المستفيدين من صرف معاش تكافل وكرامة، صرف المعاش الشهر الجاري بالزيادة الجديدة 2024 في 15 مارس المقبل.

معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل على معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يحصل على معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

الدخول إلى موقع الوزارة من هنا

إدخال الرقم القومي للمستفيد

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعي.

تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه، وإدخال رقم هاتف المستفيد

أخيرًا النقر على استعلام لتظهر جميع البيانات.