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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار خفيفة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس

طقس الإمارات
طقس الإمارات

 كشف المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس، موضحًا أن الطقس السائد غائم جزئيًا بوجه عام وغائم أحيانًا على المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً حتى صباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب، أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصًاة غربًا. 

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 وأوضح المركز أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.


 وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 19:28


وأشار، في بحر عُمان يكون الموج خفيفًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والمد الثاني عند الساعة 22:05 والجزر الأول عند الساعة 16:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:43

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