الهلال الأحمر المصري: استقبلنا 1000 طائرة مساعدات غذائية في مطار العريش (فيديو)

قال لطفي غيث مدير العمليات بـ الهلال الأحمر المصري، إنه تم استقبال أكثر من 1000 طائرة مساعدات غذائية في مطار العريش، متابعا: ما حدث في مطار العريش العسكري لم يحدث من قبل في تقديم الخدمات اللوجستية.

وأضاف مدير العمليات بـ الهلال الأحمر المصري خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد"، أن المساعدات الطبية كانت تتطلب توفير سيارات مبردة للحفاظ على الأدوية وتوصيلها إلى الشعب الفلسطيني، ولذلك كان لها الأولوية في النقل.

شهادة دولية بدور الهلال الأحمر المصري في تخفيض النفقات

ولفت مدير العمليات بـ الهلال الأحمر المصري إلى أن هناك شهادة دولية بدور الهلال الأحمر المصري في تخفيض النفقات الخاصة بالنقل الجوي للمساعدات الغذائية".

وأعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الثلاثاء، عن إدخال 50 شاحنة محروقات ومساعدات إلى قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأفاد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن من بين الشاحنات التي تم إدخالها عبر بوابة معبر رفح البري عدد 4 شاحنات غاز للطهي خاص بالمنازل و45 مساعدات وشاحنة قطاع خاص، لافتًا إلى أن شاحنات المساعدات عبارة عن 22 شاحنة طرود غذائية و3 شاحنات مياه و2 مواد تنظيف وشاحنة ملابس واحذية وشاحنتي فرشات و3 شاحنات فرشات وشاحنتي خيام و5 شاحنات طحين و3 شاحنات ادوية وشاحنة البان وشاحنة سيرج، بينما شاحنة القطاع الخاص محملة بالعصير.

كما أشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.

فتح بوابات معبر رفح

يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى قطاع غزة