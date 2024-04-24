الموجة الحارة.. الصحة توجه تحذيرا عاجلا لهذه الفئة من المواطنين (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الإجهاد الحراري مرحلة سابقة لضربة الشمس، ومن اهم أعراضه إفراط كبير للسوائل والأملاح وارتفاع درجات الحرارة، وأحيانا يصل إلى الإغماء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أنه فى حالة ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة يفضل عدم التعرض للشمس، وكذلك هناك فئات يمنع خروجها من المنزل منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

ولفت إلى أنه فى حال الخروج يجب البعد عن التعرض للشمس، وفى حال حدوث أى عرض من الأعراض التوجه فورا إلى الظل وبعد الراحة شرب المياه وليس شاى أو قهوة.

وتابع: "وفى حالة تطور الحالة يجب الإسراع فقط للتوجه الى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات العلاجية السريعة".



موعد انكسار الموجة الحارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أنه لأول مرة خلال ربيع 2024 من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى نحو41 درجة مئوية في الظل، بينما تكون في جنوب الصعيد نحو 42 درجة مئوية، لافتة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية مدارية حارة تعمل على زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الهيئة، أن هناك رياحا مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على أن تنكسر الموجة الحارة التي تشهدها البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة لتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

سقوط للأمطار المتوسطة

وتابعت، هناك أيضًا سقوط للأمطار المتوسطة اعتبارًا من يوم الجمعة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وأوضحت، الطقس السائد اليوم شديد الحرارة نهارًا على كافة أنحاء البلاد مائل للحرارة ليلا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية لذلك فإن التعرض لاشعة الشمس المباشرة يُزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة الاكثار من تناول السوائل الباردة وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس المباشر وارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.