شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: تغطية الجنازات ضرورة في العالم أجمع (فيديو)

علق عمرو نبيل مؤسس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين على أزمة تصوير جنازات الفنانين، قائلًا: “يوجد خلط كبير بين المصور الصحفي المحترف وبين ما يعرف باسم صحافة المواطن وبينهم البلوجر ومن يصورون بتليفوناتهم الشخصية”.

وقال عمرو نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور": "اللي بيقدم صحافة المواطن ده بيكون مبسوط جدا وهو بيصور شخصية ما وهو بيصرخ أو حزين للغاية على شخص قريب لأنه بيعلي المشاهدات عنده".

وأضاف مؤسس شعبة المصورين الصحفيين: "الإعلام بطبعه من أهم العناصر التي صنعت الفنان والممثل في بدايته بيكون في أمس الحاجة أن صورته تطلع على غلاف أو يتكتب خبر عنه".

الفنان ليس ملك نفسه وإنما ملكًا لجماهيره

وأوضح مؤسس شعبة المصورين الصحفيين: الفنان ليس ملك نفسه وإنما ملكا لجماهيره ووجود الإعلام لتغطية الجنازات أمر لا جدال فيه وضرورة ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع.

وأضاف مؤسس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين: تصوير الجنازات يجب أن يكون بضوابط وأخلاقيات، معقبًا: "نتمنى تجريم تصوير مشاهد الدفن نفسها".

وشهد اليوم الاجتماع المشترك الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية، بمقر نقابة الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.



شارك فى الاجتماع، خالد البلشى نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم وحسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد سلامة.

أعلنت نقابة الصحفيين عن التواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

‎يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.