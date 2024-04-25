إليسا في كامل أنوثتها والتاتو حديث رواد السوشيال ميديا

تعد النجمة اللبنانية إليسا من أجمل نجمات جيلها تتمع بشخصية قوية ومتمرده جعلتها تنجذب لكل من هو جرئ ولافت لتعكس أنوثتها الطاغية وتبهر جمهورها بين حين لآخر لإطلالاتها المثيرة.

وتعد النجمة اللبنانية إليسا من أجمل نجمات جيلها تتمع بشخصية قوية ومتمرده جعلتها تنجذب لكل من هو جرئ ولافت لتعكس أنوثتها الطاغية وتبهر جمهورها بين حين لآخر لإطلالاتها المثيرة الجدل.

واستطاعت إليسا ان تعود بالزمن وتطل في عمر العشرين بكامل أنوثتها حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لصيحة الأوف شولدر، صمم من قماش المخمل مكشكش من ناحية الصدر بشكل ناعم وجذاب.

وتزينت إليسا ببعض المجوهرات المرصعه بحبات بالأحجار الكريمة والياقوت لتبدو كالأميرات في أحدث ظهور له.

أما من الناحية الجمالية اختارت ترك خصلات شعرها البني منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناسب مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

إليسا

إليسا (27 أكتوبر 1972-)، مغنية لبنانية من أم سورية. اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتصدر المرتبة الأولى لمدة ثمان أسابيع. وفي فبراير 1999 صدر الألبوم بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999م، وظلَّ ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.

كان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك (2002) إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة، وجعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية. وفي سنة 2004، أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا، الذي فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط.

في أواخر ديسمبر 2009، أصدرت إليسا ألبومها السابع بعنوان تصدق بمين، والذي تم بيع 750 ألف نسخة خلال أيام، وقد تجاوز إجمالي مبيعاته 6 ملايين نسخة، مما جعلها الفنانة الأكثر مبيعًا للأسطوانات في تاريخ شركة روتانا، وقد تلقّت عنه للمرة الثالثة على التوالي جائزة الموسيقى العالمية لتحقيقها أعلى مبيعات في الشرق الأوسط وستة جوائز أخرى.

حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاثة جوائز الموسيقى العالمية، وستة جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين في العالم العربي بثروة قدرت بـ 41 -48 مليون دولار.

خلال مسيرتها الفنية، لها 4 ألبومات في قائمة (Billboard) لأكثر الألبومات مبيعاً حول العالم، أحدهم وهو ألبوم حالة حب حل في المركز الـ#3 عام 2014 في أكثر الألبومات مبيعاً، وقد أثبتت بذلك وجوداً عالمياً مؤثراً. وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة العربية من برنامج (The Voice) في عام 2018، كما أنها عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

وفي 25 يناير 2024 بدأت منصة نتفليكس في عرض مسلسل It’s Ok وهو وثائقي يسلط الضوء عن حياة إليسا، وتناول في 3 حلقات، مدة كل منها 40 دقيقة، مسيرة المغنية اللبنانية إليسا.

وُلِدت إليسا في 27 أكتوبر 1972 بدير الأحمر من قضاء بعلبك اللبناني، واسمها الحقيقي هو إليسار زكريا خوري. نشأت إليسا في أسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني (زكريا خوري - متوفى 2004) شاعر وأديب يعمل في مهنة تدريس اللغة العربية، وأُم سورية (يمنى سعود). تتألف أسرة إليسا من ثلاث أخوات إناث (أليسار ونورما وريتا) وثلاثة ذكور (غسان وجهاد وكميل). درست إليسا في مدرسة داخلية وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطل، وبعد أن أتمت تعليمها الأولي التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لتنال البكالوريوس في تخصصها..

بدأت إليسا في التاسعة من عمرها بالغناء والاشتراك في المناسبات الاجتماعية، وكان لها دور في احتفالات الأطفال في مدرسة «المون لاسال» التي كانت تستضيفها ساندي عشكجي. وفي أوائل سنة 1989 وهي بعمر السادسة عشر شاركت إليسا بالتمثيل والغناء في مسرحيات ساخرة للفنان الراحل وسيم طبارة، وفي ذلك قال طبارة عن إليسا: «أرشدتني بريجيت زوجة زميلي محمد شبارو إليها بعدما كررت على مسامعي بأن صوتها جميل، عملت في فرقتي منذ كانت في سن السادسة عشرة، وأول أغنية لها كانت «حول يا غنام» ثم «الحياة»». ثم في سنة 1991 شاركة إليسا في «مسرح الساعة العاشرة» بالتمثيل والغناء من خلال تلك المسرحية. وفي سنة 1992 وهي بعمر العشرين عامًا شاركت إليسا في برنامج ستوديو الفن الذي كان يُعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ونالت الميدالية الفضية، مما شجعها على مواصلة الغناء. بعد نجاح إليسا في برنامج ستديو الفن، أحيت العديد من الحفلات الغنائية واستمرت على هذه الحال لسنوات عدة حتى صدور أول ألبوماتها بدي دوب وهي بعمر السادسة والعشرون عامًا.