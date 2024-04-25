فرج عامر: لا نفكر في صفقات سموحة الآن والأخطاء الدفاعية وراء خسارة المباريات

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه سعيد بانتصار فريقه على بلدية المحلة، خصوصا أن فريقه فرط في بعض النقاط خلال مواجهات سابقة أمام الإسماعيلي والجونة، مشيرا إلى أن فريقه ارتكب عدة أخطاء دفاعية في المواجهتين ولذلك خسر المباراتين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كان هناك (قرصة ودن) للاعبي سموحة قبل لقاء بلدية المحلة، وطالبناهم باللعب بروح عالية وبقوة أمام بلدية المحلة، وكان من غير المقبول اللعب بتراخي، وبعض اللاعبين المصريين لا يملكون طموح كافٍ وهو ما نعاني منه في الفريق، وكان بعض اللاعبين يقدموا أداء دون المستوى".

وأشاد فرج عامر بالتنظيم الرائع للبطولة العربية العسكرية للفروسية في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وهي مدينة خيالية وراقية ومن أفضل المنشأت في العالم في ظل الدقة في التنفيذ، مبديا شعوره بالفخر على التنظيم الجيد. وهناك دول نظمت الأولمبياد بإمكانيات أقل كثيرا، مثل ريودي جانيرو.

وأوضح، أنه يتابع أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه صنع تاريخ كبير في البريميرليج، ومع رحيل يورجن كلوب، قد يرحل صلاح وينتقل للدوري السعودي.

وزاد: "حال رحيل صلاح للسعودية ستكون خطوة جيدة، فهو ساهم في رفع اسم مصر، وساهم في تمثيل الرياضة المصرية بشكل رائع، وكان مثالا للكفاح في مسيرته الاحترافية".

وأكمل: "لآ يوجد أي صفقات تلوح في الأفق حاليا، والموسم في مصر لازال مستمر، ودائما يسعدني التعاون مع الأهلي والزمالك وكل الأندية، وتألق اللاعبين في سموحة امر يسعدني، خصوصا اننا نتعاقد معهم صغار السن ويتألقوا بشكل واضح".

وتابع: "محمد عبدالمنعم تألق مع سموحة، ورحل عن الفريق وهو افضل مساك في مصر، وكذلك أحمد عبدالقادر وناصر ماهر وياسر إبراهيم ومحمد أبوجبل وأحمد فتوح، وغيرهم، واتمنى ان يعود جونيور أجايي لمستواه".

وأضاف: "محمد مغربي لازال معار من الأهلي ولم نتحدث في ضمه نهائيا حتى الآن، وكنت أرغب في ضم كوكا على سبيل الاعارة والخطيب ابلغني بتمسك كولر بوجوده، دائما لدينا وجهة نظر سليمة في اللاعبين الصغار، وهدفنا تحقيق مصالح مشتركة مع الأندية بما يخدم الطرفين".

وأتم: "مواجهة الأهلي ومازيمبي أصعب من الزمالك ودريمز الغاني.. وفريق مازيمبي خطير ورئيس النادي لا يكل عن التفكير خارج وداخل الملعب من أجل تحقيق الفوز والصعود للنهائي بالإضافة لقيامه بشحن اللاعبين ووعدهم بمكافأت ضخمة، كما أن لاعبي الاهلي لو استشعروا بسهولة اللقاء سيكون اللقاء صعبا، ودريمز الغاني ليس قوي والزمالك قادر على الفوز هناك".