استدرجه المتهم لعلاقة محرمة.. ماذا حدث لعامل دليفري المطرية

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن استدرجه عن طرق إيهامه بأنه فتاة عبر إرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإغرائه بإقامة علاقة محرمة.

ماذا حدث لعامل دليفري المطرية؟

وفي وقت مسبق ؛ كشفت تحريات المباحث تفاصيل استدراج شاب لآخر يعمل دليفري على دراجة بخارية، بغرض سرقته والاستيلاء منه على الإيراد اليومي والدراجة وانهال عليه طعنا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات أن المتهم استدرج الضحية عن طرق إيهامه بأنه فتاة عبر إرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإغرائه بإقامة علاقة محرمة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه حضر إلى المكان المحدد لغرض إقامة علاقة محرمة مع الفتاة التي يتواصل معها عبر فيسبوك ليجد مفاجأة صادمة أن شابا زعم أنه فتاة لاستدراجه.

وعلى إثر ذلك نشبت مشادة تطورت إلى مشاجرة بين المتهم والضحية، تعدى على إثرها الأول على الثاني بسلاح أبيض محدثًا إصابات أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لمباشرة التحقيقات معه بعرضه على جهات التحقيق.

كانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، يفيد بالعثور على جثة شاب غارقا في دمائه، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين أن الجثة لأحد الشباب يعمل دليفري على دراجة بخارية.

حبس سائق ميكروباص صدم سيدة وتركها جثة هامدة وفر هاربا بالنزهة

كما قررت جهات التحقيق، حبس سائق سيارة ميكروباص صدم سيدة ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتها بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاتها في النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا عن حادث تصادم ووفاة سيدة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور سيدة، مقيمة بدائرة القسم، اصطدمت بها سيارة ميكروباص، ولاذ قائدها بالفرار نتج عن ذلك إصابتها بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن ضبط السيارة وقائدها لا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من الأهالي، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.