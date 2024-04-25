وزارة الشباب : تُطلق أولي دورات « التنمية السياسية للشباب » بمحافظتي القليوبية والبحر الأحمر

الدورات : تستهدف 108 مركز شباب ٠٠ نحوإعداد جيل واعٍ بإيجابية فى صنع القرار وتوعيته بأهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب للمشاركة فى الحياة العامة والتدريب على حرية التعبير عن الرأى وقبول الآخر فى إطار ديمقراطى منظم



أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم الأربعاء ، أولي دورات « التنمية السياسية للشباب » بمحافظتي القليوبية والبحر الأحمر ، من خلال أساتذة متخصصين فى العلوم السياسية والقانون الدستورى والقانون العام ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتستهدف دورة التنمية السياسية بمحافظات الجمهورية :" تنمية الوعى السياسى لدى أكبر عدد من شباب مصر ، وإعداد جيل واعٍ بإيجابية فى صنع القرار والتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب في المشاركة فى الحياة العامة والتدريب على حرية التعبير عن الرأى وقبول الآخر فى إطار ديمقراطى منظم ،حيث من المقرر تنفيذها داخل 108 مركز شباب وقاعات مديريات الشباب والرياضة .

وتتضّمن الحلقات النقاشية عدد من المحاور البارزة :" المفاهيم السياسية وتعزيز المشاركة السياسية ، قانون مباشرة الحقوق السياسية

العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وانواع الحكومات ".

وشارك في الحلقة النقاشية بمحافظة القليوبية 85 شابًا وشابة وبحضور الدكتور/علوم حميدة_مستشار وخبير شئون برلمانية ومقرر جلسات مجلس النواب ومدير المكتب الفنى للمجلس ، وتحدث

في مستهل كلمته حول ماهية التنمية السياسية وكيفية تنمية الوعي السياسي للشباب و مستهدفات الدولة المصرية في المرحلة المُقبلة من خلال العمل بشكل متضافر على ثلاث مستهدفات :

• تحقيق نمو اقتصادى مُستدام .

•زيادة مستويات التشغيل وضبط الإطار القانونى خاصة الخريجين الجدد .

•توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خاصة لمحدودى الدخل ومعدومى الدخل.



واختتمت الحلقة النقاشية بالرد علي كافة التساؤلات من قبل المشاركين والتأكيد علي أن الشباب عنصر حيوي وفعال في المجتمع له القدرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ، لذا تعتبر مشاركة الشباب في الحياة السياسية مهمة جدًا لمساعدة الشباب وتمكينهم وتعزيز حضورهم السياسي.



في محافظة البحر الأحمر ، استقبل مركز شباب رأس غارب دورة التنمية السياسية ، بمشاركة 100 شابًا وشابة ، وتحدث المحاضر حول :" مبادئ العمل السياسي وأساسياته ".







