كلوب: لا أستطيع سوى الاعتذار لجماهير ليفربول

بعد خسارته المفاجئة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، مساء الأربعاء، وتقلص حظوظه تمامًا في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن أسفه الشديد لخسارة فريقه، مؤكدًا أنه لا يملك سوى تقديم الاعتذار لجماهير ليفربول عن سوء أداء لاعبيه في هذه المباراة.

وكان ليفربول خسر واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم بهدفين أمام اإيفرتون على ملعب جوديسون بارك ليبتعد ليفربول عن المتصدر الأرسنال بفارق ثلاث نقاط، ويملك الارسنال أيضًا أفضلية بفارق الأهداف ومتقدمًا بنقطة واحدة عن مانشيستر سيتي، الذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان، سيلعب أحداهما مساء غدٍ الخميس أمام برايتون.

وقال يورجن كلوب، عقب المباراة: قدمنا واحدة من مبارياتنا السيئة، وكل اللاعبين كانوا بعيدين تمامًا عن مستواهم الطبيعي، مرة أخرى صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل ولعبنا بالطريقة التي أرادها إيفرتون ومنحناهم هدفين من كرات ثابتة بشكل نموذجي بالنسبة لهم.

وأضاف: خلال الشوط الثاني تأثرت حالة اللاعبين برغبتهم في العودة للمباراة بسرعة لتحقيق الفوز ولذلك فقدنا الكثير من الكرات السهلة، ولم يكن هناك تركيز بالشكل اللازم.

وعن آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي قبل أربع مباريات فقط من نهاية البطولة، قال المدير الفني لفريق ليفربول: لا أدري، لابد أن يمر الأرسنال ومانشيستر سيتي بفترة سيئة للغاية حتى يمكننا العودة للمنافسة.