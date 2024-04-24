انخفاض كبير في أسعار الماس بسبب كثرة المعروض

ربما يمكن لمناجم الماس نفسها أن تصبح أصولاً تذكارية للمليارديرات، وعلى الرغم من صلابة الماس التي قد تبقيه إلى الأبد، لكن العرض الحالي كبير للغاية. انهارت أسعار الألماس الخام الطبيعي بنسبة 26% في العامين الماضيين. ولم يساعد الطلب الأميركي والصيني الفاتر على المجوهرات الماسية. لكن هناك تزايدا لشعبية الماس المزروع في المختبرات (LGD) الرخيص. ومن المقرر أن يستمر هذا الشق في سوق الماس.

الماس

بعد طفرة قصيرة في أسعار الماس في حقبة الوباء، يكافح عمال المناجم لتقليل المعروض الزائد من الأحجار الكريمة. وتسيطر شركة دي بيرز الأنجلو-أميركية، إلى جانب شركة ألروسا الروسية، على ثلثي إمدادات الماس الخام. وقالت شركة دي بيرز هذا الأسبوع إن مبيعاتها التقريبية انخفضت بنسبة 23% في الربع الأول، وفقاً لما نقلته "فايننشال تايمز.

وفي حين استقر مخزون الحجر الخام في الآونة الأخيرة، فإن مخزون الماس المصقول لا يزال مرتفعا. عند أكثر من 20 مليار دولار في نهاية عام 2023، كانت هذه بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 سنوات، بزيادة الثلث منذ نهاية عام 2022، وفقا لبنك أوف أميركا. والأسوأ من ذلك أنه مع استحواذ "الخسارة في حالة التخلف عن السداد" على حصة من السوق، انخفضت أسعارها أيضاً بنحو 15% أو أقل من نظيراتها الطبيعية.

أمضى عمال مناجم الماس سنوات في التأكيد على أن المشترين الرومانسيين يفضلون جاذبية الأحجار الطبيعية النادرة. ويبدو بشكل متزايد أنهم كانوا مخطئين.

مناجم الماس

مناجم الماس

الألماس الاصطناعي ليس بالأمر الجديد، إذ ظهر قبل نحو 70 عاما في الغالب لأغراض صناعية. ولكن في العقد الماضي ظهر عرض LGD كمنافس للأحجار الطبيعية. وبحلول العام الماضي، كانت تمثل أكثر من 10% من سوق المجوهرات الماسية العالمية، وفقاً للمتخصص بول زيمنيسكي.

وقد خلق هذا جنوناً تنافسياً بين المنتجين. وقد مكنتها التكاليف المنخفضة للخسارة في حالة التخلف عن السداد من خفض الأسعار. في أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت شركة WD Lab Grown Diamonds، ثاني أكبر شركة لتصنيع المواد الاصطناعية في أميركا، بطلب لإشهار إفلاسها. واضطرت منذ ذلك الحين إلى تحويل أعمالها بعيدا عن البيع بالتجزئة نحو العملاء الصناعيين.

وقد أدى العرض الروسي إلى انخفاض أسعار الأحجار الكريمة الطبيعية بشكل أكبر. وفي العام الماضي، قدمت البلاد 27% من الماس الخام في العالم. ويشير بيل هانت إلى أن دول آسيا والشرق الأوسط لم تشارك في العقوبات التجارية التي فرضتها مجموعة السبع على الماس الروسي. واستمر تدفق الماس الخام الروسي إلى الهند، المركز الرائد في قطع وصقل الحجارة.

وفي الوقت نفسه، تتعثر أسعار الماس بالقرب من نفس المستوى الذي كانت عليه في أوائل عام 2011. وتعاني شركات التعدين الصغيرة، مثل شركة لوكارا الكندية، وشركة بيترا وجيم دايموندز المدرجة في المملكة المتحدة، إذ انخفضت قيمتها السوقية إلى نحو 100 مليون دولار أو أقل – ما يعادل 3 أو 4 من الجواهر الضخمة التي تهدف إلى العثور عليها.