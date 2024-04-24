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الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

 

 أسعار الذهب

 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة.

 

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس إلى أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.

 

كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2333.80 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

 

وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

 

وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.

 

ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول على الأرجح.

 

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

 

وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس/آذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.

 

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.24 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3% إلى 910.15 دولار.

 

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أسعار الذهب تواصل الانخفاض في محلات الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

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صوامع وشون الشرقية تستقبل 111 ألف طن من الذهب الأصفر

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب

 

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 24 أبريل، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3125 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3571 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2678 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2083 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25000 جنيهًا.

 

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