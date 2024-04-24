الذهب يواصل الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي

واصلت أسعار الذهب العالمي، في الانخفاض للجلسة الثالثة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-4-2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2315.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 1153 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2328.60 دولار. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، إن أحد أسباب انخفاض الأسعار هو أن صناديق التحوط خفضت مخصصاتها للذهب في حين تلاشت إلى حد ما بعض التوترات في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية.

واستعاد الدولار الأميركي بعض مكاسبه، الأربعاء، بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها غد الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 909.91 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.09 دولار.

أسعار الذهب في مصر

عيار 21 يسجل 3110 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2666 جنيها.

عيار 14 يسجل 2073 جنيها.

الجنيه الذهب 24880 جنيها.

أسباب هبوط الذهب

انخفض سعر الذهب بالسوق المصري أمس الثلاثاء ليسجل الذهب أدنى مستوى عند 3075 جنيه للجرام من عيار 21 ليفقد 40 جنيه من السعر الذي افتتح عنده جلسة أمس عند 3115 جنيه للجرام. وعاد السعر بعدها إلى الارتفاع ليتداول عند المستوى 3140 جنيه للجرام وهو سعر إغلاق أمس وفتح السوق اليوم على هبوط إلي 3110 جنيها وفيما يلي أسباب هبوط الذهب