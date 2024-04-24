أسعار صرف الدولار تواصل التراجع في منتصف تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي الانخفاض مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 24 أبريل، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

الدولار يتعافى معوضا بعض خسائره الكبيرة.. والين قرب أدنى مستوى في 34 عاما

الدولار

عوض الدولار، اليوم الأربعاء، بعض خسائره بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني أمس بينما ظل الين قرب أدنى مستوى في 34 عاما رغم تكثيف مسؤولين يابانيين لتحذيرات التدخل لدعم العملة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة تشمل اليورو والإسترليني والين، 0.2% في أحدث التعاملات مسجلا 105.84 بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 12 أبريل وهو 105.59.

وهبط المؤشر أمس الثلاثاء بضغط من بيانات قوية بشكل مفاجئ للأنشطة الاقتصادية الأوروبية وتباطؤ نمو الأعمال في الولايات المتحدة.

ونزل اليورو 0.1% مسجلا 1.0688 دولار بعد أن صعد أمس الثلاثاء 0.4% إثر بيانات أظهرت أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة في عام تقريبا.

كما استفاد الإسترليني من بيانات أظهرت أن الأعمال في بريطانيا سجلت أسرع وتيرة نمو في نحو عام. وهبط الإسترليني في أحدث تداولات 0.1% مسجلا 1.2431 دولار بعد أن قفز 0.8% في الجلسة السابقة.

وزاد الدولار الأسترالي 0.3% مسجلا 0.6506 دولار أميركي بعد أن ارتفع إلى 0.6530 للمرة الأولى منذ 12 إبريل بدفعة من بيانات أقوى من المتوقع لأسعار المستهلكين مما أدى لتخلي الأسواق عن آمال أي خفض لسعر الفائدة على المدى القريب.