رئيس مياه سوهاج يتابع خطط التشغيل والصيانة لعدد 255 محطة

اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه جاري المرور والتفتيش على كافة المواقع ومحطات المياه ورفع كفاءتها ووضع خطط اصلاح سريعة ووضع برامج زمنية لإصلاح اى اعطال وعمل كافة الصيانات اللازمة لعدد 255 محطة مياه على مستوى المحافظة ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة هذا بالاضافه الى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية و التأكيد على إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بمحطات المياه ونشر الوعي بمخاطر الكلور والأجراءات القياسية بهدف التعامل السريع فى حالات الطوارئ وتنفيذ اى اجراءات تصحيحية لازمه فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات وأضاف سيادته بضرورة تأمين محطات ومنشات مياه الشرب ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة والسلامه والصحة المهنية ، لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف وكذلك ضرورة التحديث الدورى لحالة المحطات ومكوناتها وشدد رئيس مياه سوهاج بتكثيف المراجعات والتفتيش والمتابعات اليومية لكل مواقع الشركة لرفع كفاءة محطات المياه والتأكد من سلامة الإجراءات، والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار 24 ساعة

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمياه سوهاج انه جارى المتابعة اليومية على خطط التفتيش التي ينفذها قطاع التشغيل والصيانه والدعم الفني وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة لضمان كفاءة الأداء التشغيلى وتطبيق برامج الصيانة الماكسيموا وكفاءة الأفراد وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل والتشغيل القياسى ومراجعة مراحل التنقية وبرامج المرور بمحطات المياه وأضاف انه جارى المتابعة بحضور المهندس محمد محمود ابو النجا والمهندس احمد شاكر والمهندس أحمد حمدى بقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حيث شملت الجوله زيارة عدد 13 محطة مياه سطحية كبرى و54محطة مياه صغرى وعدد 189 محطة مياه ارتوازى بجميع مراكز المحافظه .