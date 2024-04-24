دعمًا لثقافة العطاء لدى الطلاب.. حملة للتبرع بالدم بمدينة الثقافة والعلوم

ضمن الدور الوطنى ودعمًا لثقافة العطاء وتنمية الحس الوطني وثقافة العطاء لدى الطلاب، انطلقت حملة للتبرع بالدم بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر لصالح بنك الدم التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك للمشاركة ضمن منظومة العمل التطوعي وثقافة المشاركة الإيجابية لطلاب الجامعات.

الحملة التي تمت برعاية د.سيد تونسي خبير التعليم العالي والجامعي، شهدت مشاركة كثيفة من جانب طلاب المعاهد السبعة بمدينة الثقافة والعلوم الذين يدرسون في تخصصات متعددة.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن الحملة التي نسقتها إدارة رعاية الشباب بالمدينة، تم خلالها تطبيق كافة الإجراءات المتعلقة بالتبرع بالدم؛ كقياس الضغط ودرجة الحرارة وغيرها من الفحوصات التي تضمن سلامة الطلاب المتبرعين.





وأشار المركز الإعلامي، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة الثقافة والعلوم حملة للتبرع بالدم، حيث سبق أن استضافت حملات عدة، بهدف تفعيل المبدأ الخاص بالمشاركة المجتمعية للمؤسسات الجامعية، لتنمية الحس الوطني وثقافة العطاء لدى الطلاب.