ضبط دقيق وزيت فاسد وحلوى مجهولة المصدر بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير محاضر ضد أصحاب المخابز والأسواق بالفيوم

وأوضح مدير المديرية أن إدارة الرقابة التموينية، نفذت حملة مكبرة قامت خلالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وتمكنت من ضبط تريسيكل يحمل عدد 55 علبة هريسة مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق بتاريخ 23 مايو 2024، بالإضافة إلى عدد 600 قرص مشبك بدون فاتورة تدل على المصدر وبدون أي بيانات، كما تمكنت الحملات من ضبط تريسيكل يحمل 30 لتر زيت طعام مستعمل وتظهر عليه علامات الفساد وغير صالح للاستهلاك الآدمي تم تجميعه من المطاعم في براميل غير مدون عليها أي بيانات، وضبط عدد 10 شكائر دقيق بلدى وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 500 كيلو دقيق مدعم، وعدد 60 زجاجة زيت طعام وكرتونة عجوة بدون فاتورة تدل على المصدر، وذلك بداخل مخبز لإنتاج الخبز الافرنجي والحلوى من العجين، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز والأسواق والمحال التجارية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضد صاحب المحل، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية والأسواق بعدد من المناطق.



وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتوقف جزئي وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.