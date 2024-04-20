"أهمية التخطيط في الحياة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظم بيت ثقافة أبشواي محاضرة بعنوان أهمية التخطيط في الحياة تكلم فيها ماجد لطفي عن مفهوم التخطيط وهو عملية ذهنية منظمة لاختيار أفضل الوسائل الممكنة لتحقيق الهدف أو الأهداف المطلوبة كما تكلم عن انواع التخطيط مثل تخطيط طويل المدى وتخطيط قصير المدى كما تكلم عن أهمية التخطيط وان من خلاله يكون وضوح الرؤية وتحديد الأهداف واستخدام أمثل للموارد والامكانيات ومن خلاله يتم تحديد الأولويات بما يتفق مع الاحتياجات والتحكم في الوقت والجهد وتقليل المخاطر كما تكلم عن خطوات اعداد التخطيط وهي وضع الأهداف ثم تحديد الإمكانيات والموارد المتاحة ووضع وتحديد البدائل واختيار الحلول الأمثل ثم تنفيذ الخطة ومراقبة وتقييم النتائج.

حوار مفتوح بعنوان "مفهوم الحرية واحترام حقوق الآخرين" بفرع ثقافة الفيوم

ونظمت مكتبة قلمشاه الفرعية حوارا مفتوحا حول مفهوم الحرية واحترام حقوق الآخرين وتحدثت نادرة على محمد رائده ريفية بقلمشاة عن مفهوم الحريه بأنواعها المختلفة مثل حرية التعبير وحرية الرأي وحرية العقيدة وحرية المأكل والملبس والمشرب وحرية الانتقال من مكان لمكان فجميع الحريات مقترنه بعدم الاعتداء على حريات وحقوق الآخرين فأنت حر ما لم تضر بالآخرين، فحرية الإنسان مقيدة بعدم المساس او الأضرار بحقوق الغير لذا فعندما يحدث صدام بين الحريات نلجاء للقوانين المنظمه التي تقيد الحريات من أجل الصالح العام فمصلحه المجتمع مقدمه على مصلحة الفرد فأي مساس بمصالح الدولة وأمنها وسلامتها يقابل بتقييد الحريات للأفراد حتى يستقر ويستقيم حال المجتمع من خلال التزامهم بتطبيق القانون، بينما قامت مكتبه الطفل بقصر ثقافة الفيوم بالفتره المسائيه بعمل ورشة حكي لقصة "الشجرة ثروة" تأليف عبد التواب يوسف نفذتها مها عويس.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.