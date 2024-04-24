الصحة الفلسطينية: نحذر من انتشار الأمراض نتيجة طفح مياه الصرف الصحي

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تحذيرات عاجلة من وزارة الصحة الفلسطينية

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تناشد المؤسسات المعنية والأممية والإغاثية سرعة التدخل العاجل لتجنب حدوث كارثة إنسانية في غزة.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات شمال قطاع غزة مدمرة تماما لا سيما الشفاء، مشددة على أن الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين قسريا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

بيان عاجل من الصحة الفلسطينية:

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يقوم بعملية عسكرية موجهة ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، مشددة على أن هناك 30 طفلا في قطاع غزة استشهدوا بسبب سوء التغذية.

ونوهت الصحة الفلسطينية، بأن هناك عملية اغتيال ممنهجة من قبل الاحتلال للطفولة في غزة، مشددة على أن الاحتلال قتل 13 ألفا و800 طفل بشكل مباشر في قطاع غزة.

أفاد التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن عدد القتلى في اليوم الـ196 من القصف الإسرائيلي بلغ 34012 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 76833 مصابا.

وأوضح التقرير، الجمعة: أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و 63 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34012 شهيدا و 76833 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تحتاج مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.

إسرائيل تقدم خطة "الممر الإنساني" إلى واشنطن استعدادًا لاجتياح رفح

وقدم الجيش الأمريكي خطة لتفعيل ممر إنساني في غزة استعدادًا للعملية البرية المزمعة في رفح بجنوب القطاع، وذلك خلال اجتماع للتنسيق بين الجانبين أمس، حسب تلفزيون آي 24 نيوز.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين القول إن عملية رفح محسومة، وإن السؤال الآن هو "متى سيتم تنفيذها؟"، لافتة إلى أن المتوقع فتح الممر الإنساني بحلول نهاية الشهر.