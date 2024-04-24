كشف سبب نشوب حريق بمحيط الشهر العقاري

توصلت معاينة جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، إلى أن سبب الحريق الذي نشب في مقر الشهر العقاري بشارع رمسيس بوسط البلد؛ كان ناتجًا عن ماس كهربائي.

وتبين احتراق جزء من غرفة بالطابق الأول دون خسائر أو تلفيات، حيث حدث ماس كهربائي داخل الغرفة وتسبب في نشوب الحريق بداخلها، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة انتقلوا على الفور وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل تدمير محتويات الغرفة وامتداد الحريق إلى المكاتب المجاورة.

وتبين من المعاينة سلامة جميع الغرف المجاورة والمكاتب والأجهزة والمستندات بمقر الشهر العقاري، وأن المقر يعمل بشكل طبيعي.

وكانت عملية إطفاء القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل إحدى الغرف في الشهر العقاري بمنطقة وسط البلد.

من ناحية أخرى، تباشر جهات التحقيق، التحقيقات في واقعة إلقاء القبض على بلوجر شهيرة في منطقة الهرم، بسبب نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

القبض على بلوجر شهيرة لنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة بمنطقة الهرم

كانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية رصدت تداول فيديوهات منافية للآداب العامة للتيك توكر “ن.ط ” على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها ونشر محتويات تحرض على نشر الفسق والفجور والإخلال بقيم الأسرة المصرية.

وحرزت أجهزة الأمن هاتف المتهمة، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

وأقرت المتهمة بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغر، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بمنطقة حدائق أكتوبر، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق أكتوبر، ووجود مصابين جراء الحادث.

وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص، تبين مصرع عامل وإصابة 3 آخرين إثر تصادم 3 سيارات إحداهم نقل، وظهرت كثافات مرورية نتيجة الحادث.

ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى ووضع الجثة في المشرحة، ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وسحب الكثافات.

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

كما نشب حريق محدود داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى بجوار الشهر العقارى، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتبين اندلاع النيران فى بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.