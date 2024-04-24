سعر طن الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الأربعاء.. الأردب بكام

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاربعاء.. استمرت أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة صوب تسجيل، استقرارًا، بمختلف الانواع، واستقر سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى نحو 12,400 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

وهبط سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء بمختلف أنواعها وهذا خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة السلع وحركة الاسواق المصرية ونشر كل جديد يهم متابعي الوفد والمواطن المصري، وجاءت اسعارها اليوم على النحو الاتي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الاربعاء في الاسواق ولدى تاجر الجملة

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 12,400 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 12,400 جنيه.

الذرة الأوكراني

وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,400 جنيه.

ويعتبر محصول الذرة الصفراء من بين المحاصيل الحبوبية الهامة في العالم والعراق حيث تدخل حبوب الذرة الصفراء في تغذية الإنسان والحيوان .

وللحصول على إنتاجية عالية للمحصول ولتلافي إصابته بالآفات هناك بعض الإجراءات المتبعة قبل وعند زراعة المحصول :

1. تحرث الأرض بالمحراث المطرحي القلاب حراثة واحدة لعمق بين 20 -30 سم عندما تكون الرطوبة في التربة مناسبة للحراثة بحيث لاتنضغط التربة عند الحراثة أذا كانت رطوبتها عالية ولا تكون جافة فتتكون كتل كبيرة غير قابلة للتنعيم .

2. تقسيم الحقل أما على شكل مصاطب باستخدام فاتحة السواقي (دجر ) وتكون المسافة بين سلاح وأخر 150 – 160 سم لتكون الزراعة على جانبي المصطبة وهذه الطريقة توفر كثيرا من ماء الري .

3. ويمكن تقسيم الحقل الى ألواح تختلف مساحتها باختلاف استواء الأرض .

4. أذا كانت الزراعة على مصاطب أو مروز فيستحسن أن يكون عمق الزراعة بين 10 – 12 سم .

5. أما أذا كانت الزراعة على خطوط داخل ألواح فيستحسن أن يكون عمق زراعة البذور بين 6 – 8 سم .

6. ان المسافة بين خطوط الزراعة فيمكن ان تكون بين 70 – 80 سم وبين جوره وأخرى بحدود 20 سم .

7. من الضروري ري المحصول مباشرة بعد الزراعة ، وعلى أن لا يزيد عمق الرية عن 8 – 10 سم علماً بأنه بأقل من 8 سم يصعب تغطية كافة أجزاء اللوح وان أعلى من 10 سم سيكون فيه هدر لماء الري