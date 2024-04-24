احتفالية فنية لأغاني عبد الحليم حافظ بمسرح السامر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، احتفالية فنية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج الحفلات المجانية التي تقدمها الهيئة نهاية كل شهر، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب.

يحيي الحفل المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وتقدم أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واستعراض "قاضي البلاج" بمشاركة فرقتي بورسعيد والحرية للفنون الشعبية، وفقرة لنجم الحفل الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، الذي زامل العندليب طوال رحلته كعضو أساسي بالفرقة المصاحبة له.

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت مشروعا فنيا جديدا تقدم خلاله احتفاليات فنية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، ويهدف المشروع إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.

غدا.. قصور الثقافة تقيم احتفالية الذكرى 42 لتحرير سيناء بروض الفرج

من ناحية أخرى ، وضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، في الثامنة مساء غد الخميس، بقصر ثقافة روض الفرج.

ويشهد برنامج الاحتفالية التي تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عروضا لفرق بورسعيد للفنون الشعبية، الحرية السكندرية للفنون الشعبية، قصور الثقافة لأغاني الشباب، النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بعيد تحرير سيناء في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، تتنوع فعالياته بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.