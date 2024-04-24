عاجل
عاجل.. استقالة جديدة لقائد كبير في جيش الاحتلال بث مباشر.. السيسي يشهد انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية عاجل.. قصف إسرائيلي جنوب رفح واستشهاد الصحفية آمنة حميد وطفليها
الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك ودريمز
الزمالك ودريمز

يلتقي الزمالك مع نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في مدينة كوماسي.
 

txt

موعد مباراة الزمالك ودريمز القادمة في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية

txt

حلمي طولان: الزمالك قادر على التأهل لنهائي الكونفدرالية


وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف يوم الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

وصعد الزمالك إلى دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد تفوقه على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل دريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تفوقه على الملعب المالي بنتيجة 3-2 مجموع مباراتي الهذهاب والإياب.
 

موعد مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية:

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز في السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات. 
وتنقل مباراة الزمالك ودريمز عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
 

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك ودريمز القادمة في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية

رسمياً.. الزمالك يعلن تعاقده مع تقى مدحت

الزمالك يواجه شبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي بطولة أفريقيا

التقرير الطبي يثبت سلامة عواد قبل سفر الزمالك إلى غانا

يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا

بشرة خير لجماهير الزمالك قبل سفر فربق الكره إلى غانا

الجريدة الورقية