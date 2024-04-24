توريد 17 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 17085 طناً 654 كيلو جراماً ، بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد2024 ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة .

مشدداً على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد ، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ووجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة ، وإزالة جميع المعوقات ، مؤكداً ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين ١٥ إبريل الجاري ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان ، مشيراً ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة ، لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم ، مؤكداً ، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح ، بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا للقمح ، لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 ، والتى بدأت الإثنين 15 إبريل الجاري ، وتستمر حتى 15 أغسطس القادم ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، وممثل عن مديرية التموين والإصلاح الزراعي ، وممثلي البنك الزراعي المصري والجهات المعنية.

أشار المحافظ ، إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد ، والتأكيد على توفير اوجه الدعم للموردين ، وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الأقماح من أجل الوصول لموسم متميز ، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام ، 216 ألف فدان ، لافتا ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية ، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعي ة، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومى ، بإعتباره المحصول الإستراتيجى الاهم فى مصر.

وجه المحافظ مديرية التموين ، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون ، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين ، وتقليل وقت الانتظار، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، موجها الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا، لتحفيزهم والتيسير عليهم ، لافتا ، إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة ، حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% فى العام الماضى.

واستعرض المحافظ ، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة ، والسعات التخزينية لكل منها ، مشيرًا ، الى أن المحافظة لديها 42 موقعا تخزينيا ، لإستقبال الاقماح خلال الموسم الحالي ، مشدداً على حظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة ، والمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات ، تتعلق بعدم توريد محصول القمح، بالتنسيق مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الأمر.