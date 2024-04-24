أسهم شركات التكنولوجيا تقود الأسهم الأوروبية للارتفاع

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-4-2024، إذ عوضت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا خسائر البنوك مع تقييم المستثمرين لأثر التشديد النقدي على أداء الشركات ونتائجها المالية.

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش وحوم حول أعلى مستوى في أسبوع مع صعود قطاع التكنولوجيا 2.4 بالمئة. وتلقت أسهم شركات التكنولوجيا دعما بعد أن رفعت شركة إيه.إس.إم إنترناشونال توقعاتها لأرباح الربع الثاني وأرجعت هذا إلى طلب أقوى من المتوقع من الصين ومبيعات أعلى لبعض المنتجات، وهو ما دفع أسهم الشركة للارتفاع 12.2 بالمئة.

قطاع البنوك في منطقة اليورو

لكن انخفاضا نسبته 0.9 بالمئة في قطاع البنوك في منطقة اليورو حد من المكاسب بضغط من تراجع بلغ 9.6 بالمئة في سهم هاندلس بانكن السويدي بعد أن أعلن عن تسجيل أرباح صافية في الربع الأول تقل عن توقعات السوق بسبب ارتفاع النفقات.

كما واجه ستوكس ضغطا هبوطيا بسبب تراجع سهم روش السويسرية للأدوية 2.3 بالمئة بعد تراجع المبيعات في الربع الأول ستة بالمئة. كما هبط سهم كيرينج 9.3 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع السلع الفاخرة إنها تتوقع هبوطا بين 40 و45 بالمئة في الأرباح التشغيلية للنصف الأول.

مؤشرات البورصة تتراجع بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 26159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 31762 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 11246 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 6096 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 8626 نقطة.