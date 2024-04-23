عبد الله هشام يتحدث عن رحلة التتويج بالدوري ومركزه المفضل
كشف عبد الله هشام المدافع الشاب بالنادي الإسماعيلي عن رحلة التتويج بالدوري ومركزه المفضل.
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كل مايلي على لسان اللاعب…
-انضميت للاسماعيلي عن طريق الاختبارات موسم 2018/2019 و تم اختياري من خلال شريف عمارة و شريف رفاعي.
-مركزي الأساسي مدافع و اجيد أيضا في مركزي الباك رايت و الديفندر و على استعداد المشاركة في أي مركز يطلبه المدير الفني و مثلي الأعلى محليا أحمد حجازي و عالميا فان دايك.
-أود أن أشكر جميع المدربين الذين تولوا مسؤولية الفريق خلال الموسم فجميعهم لهم كل الاحترام والتقدير و بذلوا كل ما لديهم لدي الفريق
-خوضنا فترة إعداد قوية مع كابتن نصر عبد الفتاح و كانت سبب و تطور الحالة البدنية للفريق طوال الموسم و كابتن علي يحيى طور الكرة لدي جميع اللاعبين وتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد و ايضا كابتن طارق جمال و كابتن عاطف عبد العزيز لهما كل الاحترام والتقدير و أشكر أيضا كل اعضاء الأجهزة الفنية واخص بالذكر حسام صديق الذي عمل معي طوال الموسم بشكل جيد.
-بطولة دوري الجمهورية بطولة غالية و كل اللاعبين استعدوا بشكل قوي قبل بدايه الموسم و الجميع كان لديه الحافز لإثبات نفسه و حصد البطولة و جميع اللاعبين على قدر عالى من الإمكانيات الفنية و البدنية و الالتزام في الملعب و خارجه .
-احلم بالتصعيد للفريق الأول و المشاركة في المباريات و لدي ثقة قدراتي الفنية و اثبات نفسي و أحلم أيضا باللعب امام جمهور الإسماعيلي الذي لا يوجد وصف له سوي أنه جمهور عظيم.
-انضممت لمنتخب مصر مواليد 2006 في 4 تجمعات كان آخرهم مع كابتن محمد وهبة و شاركت في بعض المباريات الودية و أحرزت هدف .
-كابتن محمود جابر مدير قطاع الناشئين كان دائم التحدث معي و كان يشيد بأدائي و يصحح لي الأخطاء الفنية و ايضا كابتن أشرف خضر كان دائم التحدث معي.
-شاركت في جميع مباريات فريق 2006 باستثناء مباراة واحدة بسبب حصولي على ثلاثة إنذارات و أصعب مباراة خلال الموسم كانت مباراة فيوتشر الذي كان المنافس المباشر لنا و شاركت أيضا مع فريق 2005 فيما يقارب 12 مباراة و مع فريق 2003 في 3 مباريات.