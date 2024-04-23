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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائد الإسماعيلي 2006 يتحدث عن التتويج بدوري الجمهورية وحلمه

محمود حجازي قائد
محمود حجازي قائد إسماعيلي 2009

تحدث محمود حجازي قائد فريق الإسماعيلي 2006 عن التتويج بلقب بطولة الجمهورية، وجاء نص الحوار كالتالي.

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-انضممت للإسماعيلي من خلال الاختبارات وذلك عام 2013 و جاء اختياري عن طريق أحمد مرعي و عيد فرج و كان هذا هو بداية تأسيس فريق الإسماعيلي مواليد 2006..

-مركزي الأساسي لاعب خط وسط مدافع لكني أجيد أيضا في مركزي صانع الألعاب و الباك رايت ومثلي الأعلى محليا حسني عبد ربه و عالميا دي بروين.

-بطولة دوري الجمهورية هذا العام غالية للغاية فقد تغير علينا أربعة مدربين هم نصر فتحي وعاطف عبد العزيز و طارق جمال وأخيرا علي يحيى ولهم جميعا كل الاحترام والتقدير لكن كابتن علي يحيى له النصيب الأكبر في البطولة فمنذ مجيئه احتوى جميع اللاعبين و عاملنا جميعا كأبنائه و اعطانا الحافز و الدافع للقتال بالمباريات..

-أشكر جميع لاعبي الفريق كانوا على قدر المسئولية و قدموا أفضل ما لديهم فهم يمتلكون إمكانيات فنية رائعة وينتظرهم مستقبل كبير والعلاقة بين جميع اللاعبين أكثر من رائعة وهذا من أسباب الفوز بالدوري.

-أشارك مع فريق 2006 بصفة أساسية و أشارك أيضا في بعض المباريات مع فريقي 2003 و 2005 و انضممت لمنتخب مصر مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان عام 2022 وسافرت معهم إلى الإمارات في بطولة ودية.

-شاركت في مباراة ودية مع الفريق الأول لكرة القدم أمام الكهرباء و ذلك بناء على طلب من إيهاب جلال المدير الفني للفريق واحلم بالتأكيد في الحصول على فرصة في الفريق الأول لإثبات ذاتي ، لدي ثقة كبيرة بأني سأكون من نجوم الفريق مستقبلا و سأنضم لمنتخب مصر..

-جماهير الإسماعيلي عظيمة و هي السند و الدرع للنادي دائما و اللاعب رقم واحد في المباريات و أحلم بأن تأتي لي الفرصة و أشارك في مباريات وسط حضور جماهيري كبير.

-أشكر محمود جابر مدير قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفني للقطاع على الدعم و التحفيز المستمر فكانا دائما التحدث معي و تشجيعي على بذل أقصى ما لدي في المباريات..

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