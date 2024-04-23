خبير عسكري: المنطقة العربية تعيش في حالة حرب

أكد عمر معربوني، الخبير العسكري، أن المنطقة أصبحت مجددة بالأزمات والمشكلات، وبالكامل تعيش في حالة حرب، والاستهداف متبادل ولكن العدو الإسرائيلي يمتلك طيفًا واسعًا من التقنيات أكبر من الذي كشفه حزب الله حتى الوقت الحالي.

حزب الله مستمر في استهداف العدو

وعلق “معربون”، خلال مداخلة فيديو على قناة “القاهرة الإخبارية”، على العمليات التي جرت بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، موضحا أن حزب الله اللبناني صعد اليوم إلى عكا واستهدف مقر قيادة لواء جولاني ومقر الوحدة 621 إيجول.

وشدد على أن حزب الله استهدف منذ خمسة أيام منطقة استطلاعات لجنود الاحتلال بمنطقة عرب العرامشة وأصيب جرائها 19 جندي إسرائيلي، وعندما جاءت الطوافات لنقل الجرحى تم استهدافها بمسيرات هجومية، لافتًا إلى أن الأحداث طبيعية طالما أن المنطقة في حالة حرب، موضحا أن العدو يتفوق في الجانب التقني، ويمكنه الاستهداف بشكل أدق، ومع ذلك يمكن لحزب الله استهداف أهداف دقيقة بعمق 16 كيلو متر منها الاستهدافات التي حدثت في عرب العرامشة وجل العلام.

وتابع “العمل الاستخباراتي يكون متكاملًا، ولكن لا يعني ذلك أن العامل البشري يكون مستهدفًا، وبالتالي هذه المسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار”.

وكان أعلن حزب الله عن تنفيذ هجوم جوي مركب بمسيرات، مستهدفا مقرين عسكريين في ثكنة شمالي إسرائيل.

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".



وجاء الهجوم، بعد مقتل اثنين من مقاتلي حزب الله خلال الساعات الأخيرة في ضربات إسرائيلية.‏

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض هدفين جويين مشبوهين فوق المجال البحري شمال البلاد، حيث تم تفعيل الإنذارات بإطلاق الصواريخ والقذائف للتنبيه من خطر سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر. لكن الحزب كثّف وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وداعمته طهران على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل.