أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشوب حريق بمنزل قديم بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ، وجري الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق منزل قديم في طوخ

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في منزل قديم بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ ميكانيكى بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،ميكانيكى بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطي، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33408 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3924 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب ع ك"، 35 سنة، ميكانيكي، ومقيم ابن الحكم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 9 / 12 / 2023، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز سلاح أبيض " كتر" دون مسوغ قانوني.

السجن المؤبد لـ عامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31580 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3930 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ف ف"، 38 سنة، عامل، مقيم بهتيم، لأنه في يوم 21/11/2023 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "اندازول كاربوكساميد" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني.

وتعود أحداث الواقعة أنه حال مرور ملازم أول محمود النجار معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بدائرة القسم، أبصر المتهم ممسكا بيده لسلاح أبيض "كتر"، فضبطه وبتفتيشه عثر علي كيس بلاستيكي يحوي 25 كيسا داخل كلا منها مسحوق مخدر، كما عثر علي مبلغ مالي، وبمواجهته عزي قصده الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلته.