أمير الكويت يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الثلاثاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ في زيارة دولة رسمية، تلبية لدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكان العاهل الأردني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في مقدمة مستقبلي أمير الكويت لدى وصوله إلى مطار ماركا بالعاصمة عمان.

وكان في استقبله أيضا: رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وكبار رجال الدولة بالأردن، فيما اصطحب العاهل الأردني أمير الكويت، عقب مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني الكويتي والأردني.

يرافق أمير الكويت - خلال الزيارة - وفد رسمي يضم كلا من: وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور علي المضف ووزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري الكويتي

وعلق السفير الكويتي لدى الأردن حمد راشد المري، على الزيارة قائلا: إن زيارة الدولة التي يقوم بها أمير الكويت تعكس المكانة الخاصة والمتميزة للأردن لدى دولة الكويت، لافتا إلى تطابق المواقف الشعبية والرسمية بين البلدين الشقيقين خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونصرتها وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووصف السفير المري العلاقات الأردنية الكويتية بـ "المتميزة والمتينة والتاريخية" وتستمر اليوم في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وأخيه الملك عبدالله الثاني على نهجها القائم على مبدأ الاحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة والسعي لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى التنسيق المشترك وتطابق الرؤى بين البلدين على جميع المستويات وحرص واهتمام قيادتي البلدين على استمرار التنسيق والتشاور المشترك حول مختلف القضايا العربية والإقليمية، وكذلك في المحافل الدولية وتبادل الدعم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مخرجات هذه العلاقة.

وأكد أن دولة الكويت من أكبر الدول المستثمرة في المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بحجم استثمار يبلغ 20 مليار دولار، ويرجع ذلك لما يتمتع به الأردن من قوانين وميزات جاذبة للاستثمار، لافتا إلى دور الجالية الأردنية في الكويت المتميزة بكفاءتها العالية والتزامها بالقوانين.

وتعكس زيارة الدولة الأولى لأمير الكويت منذ توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتي تعززها العلاقة الأخوية الخاصة بين أمير الكويت والملك عبدالله الثاني والاحترام والمكانة اللتين يحظى بهما كل من البلدين لدى الآخر، ولسان حال الأردنيين يردد "أهلا بأمير الخير في بلد الخير في قمة خير للأمة".

وتحمل الزيارة التي تأتي استمرارا للتشاور والتنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين وتعزيزا للعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين المستمرة منذ استقلال دولة الكويت عام 1961، في طياتها العديد من القضايا الهامة التي سيبحثها الزعيمان سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الإقليم الذي يشهد تطورات غير مسبوقة في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتستند العلاقة الثنائية على المستوى السياسي على قاعدة صلبة أساسها التوافق في معظم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتصدر أولويات السياسة الخارجية لكلا البلدين وعلاوة على ذلك فإن الحكمة والتوازن اللتين تنتهجهما قيادتا البلدين ألقت بظلالها على تعزيز وتنمية العلاقات في مختلف المجالات وعلى مختلف الصعد.