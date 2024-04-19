وزير خارجية الأردن يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أمام مجلس الأمن، إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، ولن يتحقق السلام والاستقرار والأمن ما لم يتجسد حق الفلسطينيين في دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، إذ إن خطر التصعيد وتوسيع الحرب على غزة إقليميًا يزداد مع كل لحظة يتنامى فيها العدوان بالقطاع، مشيرًا إلى أن وقف التصعيد ضرورة إقليمية ويجب أن يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع: "لن نسمح لإسرائيل أو إيران بأن يكون الأردن ساحة للصراع الإقليمي، فالشعب الأردني سيظل مُساندًا وداعمًا للشعب الفلسطيني في قضيته"، مؤكدًا أن السلام وحده هو الذي ينهي الاحتلال ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يعني مجزرة جديدة بحق 1.5 مليون فلسطيني، مضيفًا "ندعم الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار".

