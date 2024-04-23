طريقة عمل زلابية بالعسل للدايت| مكوناتها في كل منزل

زلابية بالعسل من الحلويات السريعة والسهلة التي يمكنك إعدادها كسناك لذيذ ومقرمش، وتتميز بمكوناتها البسيطة والمتواجده في جميع المنازل، وفيما يلي نقدم لك المقادير وطريقة عملها.

زلابية بالعسل

طريقة عمل زلابية بالعسل

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- العسل : حسب الرغبة (أبيض)

- ماء دافئ : كوب ونصف (للعجن)

طريقة التحضير

لعمل زلابية بالعسل .. ضعي الدقيق، والنشاء، والخميرة، والملح في وعاء.

اخلطي المكونات قليلاً ثم اسكبي الماء الدافئ تدريجياً إلى أن تحصلي على عجينة لينة.

اتركي العجينة جانباً لتختمر من ساعة إلى ساعتين حتى يتضاعف حجمها إلى 4 أضعاف.

حمّي الزيت في قدر على نار عالية.

ضعي العجينة في كيس الحلويات ثم اقطعي طرفه قليلاً بواسطة السكين أو المقص.

ضعي القليل من المزيج في الكيس.

امسكي الكيس بيدك وباليد الأخرى قومي بدهن أصابعك بالزيت.

اضغطي بأصابعك على طرف الكيس داخل قدر من الزيت الحار جداً.

أخرجي القليل من العجينة في الزيت على شكل كرة.

أعيدي الكرة إلى أن يمتلئ القدر بكرات العجين.

قلبي الكرات باستمرار في الزيت حتى تتحمر من كافة الجوانب.

أخرجي الزلابية من الزيت وضعيها لوقت قليل في مصفاة أو على محارم ورقية لامتصاص الزيت.

رشي اللقيمات الساخنة بالعسل الأبيض البارد للتحلية والحصول على زلابية بالعسل الصحية للدايت.

فوائد تناول العسل الأبيض

علاج للسعال ونزلات البرد

يستخدم العسل الأبيض الخام كعلاج فعال لتهدئة السعال والتخفيف من حدة نزلات البرد وعلاج طبيعي للتخلص من الألم الناتج عن التهاب الحلق حيث يمكنك تناول العسل الأبيض مباشرة بالملعقة أو من خلال إضافته للمشروبات الساخنة مع الليمون.

بديل للسكر

إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فإن التحول إلى العسل الأبيض قد يكون فكرة جيدة. وذلك لأن العسل الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ، مما يمنحه حلاوة وفي نفس الوقت يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالسكر المكرر ، الذي يحتوي على جميع السعرات الحرارية وقيمة غذائية صفرية. ومع ذلك ، تأكد من تناول العسل باعتدال واطلب المشورة الطبية.

يحسن صحة القناة الهضمية

له خصائص ملين جيدة والإنزيمات الموجودة في العسل تساعد في تسهيل حركة الأمعاء. نظرًا لأنه يحسن صحة الأمعاء والهضم ، فإنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ويسرع معدل الأيض. يمكن أن يساعد إقرانها بالليمون أو التوابل أو الأعشاب في إنقاص الوزن بشكل أسرع. كما يمكن استخدامه كبديل للسكر المكرر.

مصدر جيد للطاقة

تعد الكربوهيدرات من المصادر الأساسية للطاقة في الجسم حيث يحتوي العسل الأبيض على ما يقارب 17 غرام من الكربوهيدرات بالإضافة إلى ذلك يحتوي العسل على كمية جيدة من الفركتوز الذي يتم حرقة بصورة أبطأ من الجلوكوز.

لذلك يعد تناول العسل الأبيضمع وجبة الإفطار في بداية اليوم خيارًا مثاليًا للرياضين للحفاظ على مستوى عالٍ من النشاط البدني.

يعزز صحة الجلد والبشرة

لطالما استخدم العسل الأبيض لدوره وفوائده في تعزيز صحة الجلد والبشرة، فهو قادر على:

تسريع عملية الشفاء من الجروح المختلفة

قتل البكتيريا والفطريات المتواجدة على الجلد

تطهير الجلد والبشرة.