محكمة روسية تحكم على المتحدث باسم ميتا بالسجن 6 سنوات

قضت محكمة عسكرية روسية غيابيا بالسجن ست سنوات على المتحدث باسم شركة ميتا آندي ستون بتهمة "الدفاع علنا عن الإرهاب"، بحسب ما أوردته رويترز. وبحسب ما ورد طلب محامي ستون البراءة وهناك خطط لاستئناف الحكم.

وبعد بضعة أشهر من إدراج المسؤولين الروس له على قائمة المطلوبين وبدء تحقيق جنائي، أصدرت محكمة في موسكو مذكرة اعتقال بحق ستون في فبراير الماضي بعدة تهم تتعلق بالإرهاب.

واستشهدت بزعم ستون "الترويج للأنشطة الإرهابية والدعوات العامة للأنشطة الإرهابية والتبرير العلني للإرهاب أو الدعاية للإرهاب والدعوات العامة للأنشطة المتطرفة".

يأتي هذا الإجراء بعد أن فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في ميتا في مارس 2022. وزعمت أن ستون حرض على النشاط المتطرف بعد رفع "الحظر على الدعوات للعنف ضد الجيش الروسي على منصاته".

في ذلك الوقت تقريبًا، قال ستون إن شركة ميتا سمحت "مؤقتًا" لبعض المنشورات التي كان من الممكن إزالتها سابقًا للتحريض على العنف بالبقاء على منصاتها، لكنه أشار إلى أن الشركة ستظل تحظر "الدعوات الموثوقة للعنف ضد المدنيين الروس".

على أية حال، يبدو من غير المرجح أن يقضي ستون وقتًا خلف القضبان في روسيا، إلا إذا سافر إلى هناك أو إلى دولة أبرمت معاهدة لتسليم المجرمين مع البلاد. ليس من غير المألوف أن يتم اتهام شخص ما أو الحكم عليه (غالبًا بسبب جرائم تتعلق بالتجسس أو القرصنة) في بلد آخر، ولا يتعين عليه أبدًا التعامل مع تلك العواقب.

وقد صنفت روسيا ميتا كمنظمة متطرفة. لقد منعت الوصول إلى فيسبوك وإنستجرام بعد وقت قصير من بدء غزوها لأوكرانيا في عام 2022.