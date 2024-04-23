مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم ٢١ ابريل الجاري بين كل من أرمينيا وأذربيجان حول إعادة أرمينيا لأربع قرى لأذربيجان، وترسيم الحدود حولها.

وأشارت مصر إلى أن هذا الإتفاق يعد تطوراً إيجابياً، ويأتي تكليلاً للجهود المبذولة لترسيم الحدود بين البلدين.

هذا، وتثمن جمهورية مصر العربية هذه الخطوة الهامة. كما تشجع الجانبين لاتخاذ مزيد من خطوات بناء الثقة، من أجل توقيع إتفاقية سلام بين الدولتين.

أول رد من مصر بعد اكتشاف مقابر جماعية بأحد المجمعات الطبية في غزة



صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.

جاء ذلك في معرض تعليقه على اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة.

وأدان السفير أبو زيد الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، مجدداً التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف، بأن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لايقل فجاجةً وخطورةً، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب بضرورة وضع حد فوري للعنف والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.