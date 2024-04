مقطع Tales of the Shire يُظهر كيف تبدو الحياة كشخص عادي في لعبة Hobbit

في رواية تولكين "الأرض الوسطى للعفاريت والنازجول"، ليست كلمة "مريح" هي الكلمة الأولى التي تتبادر إلى الذهن. ومع ذلك، فإن Tales of the Shire هي محاكاة حياة مريحة قادمة تدور أحداثها في عالم The Lord of the Rings. بعد عدة أشهر من الإعلان عن اللعبة، قام المطور Weta Workshop (الذي عمل على المؤثرات الخاصة لجميع أفلام الأرض الوسطى الستة لبيتر جاكسون) والناشر Private Division بتقديم أول نظرة مناسبة عليها من خلال مقطع دعائي جديد.

يبدأ المقطع بسرد يشير إلى أنه على الرغم من أن الهوبيت معروفون بـ "حكايات الشجاعة والأفعال الشجاعة في الأوقات المظلمة"، إلا أن الأمور ستكون أخف بكثير هنا. ستستكشف أنت والهوبيت الخاص بك منطقة Bywater، وتزيين المنزل، وتكوين صداقات، والطهي، وزراعة المحاصيل، والذهاب لصيد الأسماك (بالطبع) وغير ذلك الكثير. ستستمتع بما يبدو أنه حياة هادئة للغاية في The Shire. يتناسب أسلوب الفن الكارتوني المنمق مع الأجواء الدافئة التي تحاول Weta Workshop إبرازها.

تأتي Tales of the Shire إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وNintendo Switch وPlayStation 5 وXbox Series X/S في وقت لاحق من هذا العام.