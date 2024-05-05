أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية..حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك في ضوء الأحداث الدولية التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع



وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.24 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع



بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.90 جنيه للشراء و 60.09 جنيه للبيع



وجاء سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 52.51 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع.



وسجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.87 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.76 جنيه للشراء و 12.80 جنيه للبيع.



وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 155.41 جنيه للشراء و 156.13 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.61 جنيه للشراء و 6.63 جنيه للبيع