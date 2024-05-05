الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

العملات
العملات

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية..حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك في ضوء الأحداث الدولية التي يشهدها العالم  من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملات.

txt

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم الأحد

txt

ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة 37 مليون جنيه


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع


وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.24 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع


بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.90 جنيه للشراء و 60.09 جنيه للبيع


وجاء سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 52.51 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع.


وسجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.87 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.76 جنيه للشراء و 12.80 جنيه للبيع.


وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 155.41 جنيه للشراء و 156.13 جنيه للبيع.


وسجل  سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع.


وجاء سعر اليوان الصينى  مقابل الجنيه المصري نحو 6.61 جنيه للشراء و 6.63 جنيه للبيع

مواد متعلقة

ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة 37 مليون جنيه

أسعار العملات العربية اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي

أسعار العملات العربية والأوربية صباح اليوم السبت في البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بالبنوك الخميس 2-5-2024

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية خلال التعاملات المسائية

تعرف على أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم
الجريدة الورقية