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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يفتح باب التسجيل بالبرنامج التعليمي للمدربين بالتعاون مع بنفيكا البرتغالي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن نادي بيراميدز عن فتح باب التسجيل والمشاركة في أول برنامج تعليمي لمدربي كرة القدم، خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين بيراميدز وناي بنفيكا البرتغالي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الناديين.

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أوضح نادي بيراميدز عن إقامة البرنامج التدريبي أيام ٢ و٣ و٤ من شهر مايو المقبل، والتي سيحاضر فيها مجموعة كبيرة من المحاضرين العالميين.

ويمكن للمدربين المهتمين بالبرنامج التدريبي الذي يحاضر فيه نخبة من أفضل مدربي أوروبا ومصر عمليا ونظريا التسجيل والمشاركة عبر الرابط .

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