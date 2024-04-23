بيراميدز يفتح باب التسجيل بالبرنامج التعليمي للمدربين بالتعاون مع بنفيكا البرتغالي

أعلن نادي بيراميدز عن فتح باب التسجيل والمشاركة في أول برنامج تعليمي لمدربي كرة القدم، خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين بيراميدز وناي بنفيكا البرتغالي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الناديين.

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أوضح نادي بيراميدز عن إقامة البرنامج التدريبي أيام ٢ و٣ و٤ من شهر مايو المقبل، والتي سيحاضر فيها مجموعة كبيرة من المحاضرين العالميين.

ويمكن للمدربين المهتمين بالبرنامج التدريبي الذي يحاضر فيه نخبة من أفضل مدربي أوروبا ومصر عمليا ونظريا التسجيل والمشاركة عبر الرابط .