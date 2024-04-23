93% من رواد الأعمال في مصر يتبنون التكنولوجيا

كشفت شركة GoDaddy عن نتائج تقرير استطلاع الرأي لعام 2024، حيث أشارت إلى أن رواد الأعمال في مصر يتمتعون بخبرة جيدة في عالم الأعمال، ويتطلعون لتأسيس شركات صغيرة، إلى جانب امتلاكهم نظرة إيجابية حول سبل استخدام التكنولوجيا في عالم الأعمال.

وأظهرت النتائج أن مشهد ريادة الأعمال في مصر مزدهر، حيث يندرج 86% من رواد الأعمال في مصر من جيل ما قبل الألفية (55 عامًا فأكثر)، متجاوزين بذلك الجيل إكس (بين 40 و54 عاماً) (78٪) والجيل زد (بين 18 و24 عاماً) (78٪) وجيل الألفية (بين 25 و39 عاماً) (59٪). وعلى الرغم من أنهم جدد نسبياً في دخول عالم ريادة الأعمال، حيث أفاد 71% منهم بامتلاكهم خبرة تمتد لخمس سنوات أو أقل في مجال الأعمال، إلا أنهم يظهرون نهجًا استباقيًا من خلال السعي إلى الإرشاد أو التوجيه، كما هو موضح من قبل 80% من المستجيبين.



كما أظهرت بيانات الاستبيان تنوع دوافع المشاركين لريادة الأعمال، حيث تمحورت أبرز ثلاث إجابات حول متابعة شغفهم (29%)، ووجود فكرة لمنتج أو خدمة جديدة (20%)، والحاجة إلى مصدر دخل إضافي (18%). وأفاد 81% من رواد الأعمال بأنهم آباء وأمهات (57% أمهات 43% آباء)، مما يعكس التزامهم بمواصلة العمل مع إدارة الشؤون العائلية.

ويتوافق التوجه نحو ريادة الأعمال القائمة على أهداف معينة مع نظرتهم الإيجابية إلى دور التكنولوجيا في تطوير أعمالهم، حيث أشار 93% من المشاركين إلى أهمية الرقمنة في أعمالهم. وتؤكد هذه النظرة الإيجابية للتكنولوجيا قدرتهم على التكيف واستعدادهم للاستفادة من الأدوات والابتكارات المتقدمة لتطوير أعمالهم.

وكشف التقرير أيضاً عن ثقة رواد الأعمال في التكنولوجيا، حيث أعرب 93% عن ثقتهم في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن شركاتهم، بينما أشار 54% إلى رغبتهم في اعتماد التكنولوجيا لتوسيع نطاق أعمالهم في السوق لاستقدام عملاء جدد. وتسلط هذه النتائج الضوء على التزام رواد الأعمال في مصر وسعيهم لبدء رحلتهم في عالم الأعمال، من خلال دمج شغفهم مع الحلول التكنولوجية لتحقيق النجاح في مسيرتهم في عالم ريادة الأعمال الرقمية.

قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية: "نستمد إلهامنا في GoDaddy من شغفهم ومنهجياتهم الهادفة في ريادة الأعمال، ويسرنا رؤية توجه رواد الأعمال نحو اعتماد الحلول التكنولوجية، مع امتلاكهم ثقة تامة بقدرتهم على النجاح في ريادة الأعمال، وتسعى GoDaddy إلى دعمهم من خلال تزويدهم بجميع الأدوات والموارد التي تعزز الثقة لديهم على مدار رحلتهم الرقمية".

وتعكس نتائج تقرير استطلاع GoDaddy لعام 2024 المشهد الديناميكي لريادة الأعمال في مصر، والذي يشهد اعتماد أعلى معايير الابتكار والتكنولوجيا، مما يؤكد التوجه المتنامي والمزدهر لدخول مجال ريادة الأعمال في مصر، وتعتزم GoDaddy مواصلة دعم رواد الأعمال من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة، مما يؤكد التزامها بدعم مساعيهم الرقمية.