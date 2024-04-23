توريد 12213 طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 12213 طناً 732 كيلو جراماً بالشون الحكومية والصوامع ، منذ بدء موسم حصاد2024 ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد ، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح الأإستراتيجي ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

ووجه المحافظ، مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح ، وتوريده وفقا للضوابط المقررة ، وإزالة جميع المعوقات ، مؤكداً ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام ، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين ١٥ إبريل الجاري، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان ، مشيراً ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم ، مؤكداً ، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 ، والتى بدأت يوم الإثنين 15 إبريل الجاري ، وتستمر حتى 15 أغسطس القادم ، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، وممثل عن مديرية التموين والإصلاح الزراعي ، وممثلي البنك الزراعي المصري والجهات المعنية.

وأشار المحافظ ، إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد ، والتأكيد على توفير اوجه الدعم للموردين ، وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الاقماح من أجل الوصول لموسم متميز ، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان ، لافتا ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي ، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية ، والوسائل التكنولوجية الحديثة ، لزيادة الرقعة الزراعية ، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومى ، بإعتباره المحصول الإستراتيجى الأهم فى مصر.

وكلف محافظ المنيا، مديرية التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون ، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الإنتظار، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح ، من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، موجها الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا ، لتحفيزهم والتيسير عليهم ، لافتا ، إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة ، حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% فى العام الماضي.