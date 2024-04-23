خبير اقتصادي: مصر تسعى إلى توطين مختلف الصناعات خاصة الأسمدة (فيديو)

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ في الاقتصاد، إن الدولة لديها الكثير من المؤهلات والقدرات التي تجعل لها مستقبل واعد، خاصة في صناعة الأسمدة، إذ تحتل مصر المرتبة السادسة في هذا المجال.

مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع الأسمدة

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أضاف عنبر أن مصر حققت طفرة كبيرة في الـ5 سنوات الماضية، فيما يتعلق في حجم الإنتاج، ومعدل الصادرات من قطاع الأسمدة.

توطين الصناعة المحلية

وأكد أن انعكاس هذه الصناعة على الاقتصاد بشكل عام، من أهم الأسباب التي نعول عليها مستقبل مصر في مسار توطين الصناعة المحلية، لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هذا من شأنه التقليل من فاتورة الواردات، التي تؤثر على بقية القطاعات الأخرى، تحديدا الزراعة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، سابقًا لمتابعة موقف صناعة الأسمدة، وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة استصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لدعم مختلف قطاعات الصناعة، وذلك بما يسهم في توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، تلبية للاحتياجات والاستخدامات، وبما ينعكس أيضاً على نمو حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تتمتع به صناعة الأسمدة في مصر من ميزة نسبية، وذلك بالنظر إلى توافر الخامات الداخلة في عمليات التصنيع، سواء خام الفوسفات الموجود بالمناجم في جنوب الصحراء الشرقية، والذي تقوم عليه صناعة الأسمدة الفوسفاتية، أو صناعة الأسمدة النيتروجينية التي تعتبر أحد مشتقات تكرير البترول.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، توجه الحكومة لإتاحة المزيد من التيسيرات تشجيعاً للتوسع في هذه الصناعة المهمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات واعدة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المنتجات من هذه الصناعة، ونمو حجم صادراتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما ينعكس على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

صناعة الأسمدة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، استعرض ما قامت به وزارة المالية دعماً وتشجيعاً للعديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والزراعية، ومن ذلك ما يتعلق بصناعة الأسمدة.

كما تناول الاجتماع، إجمالي الطاقات الإنتاجية للأسمدة باختلاف أنواعها، وتمت الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة في الإنتاج والتصدير على مستوى العالم في الأسمدة.