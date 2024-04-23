الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور.. ختام النشاط لمجموعة الأوليمبي الكشفية البحرية

خلال الحفل بالاوليمبى
خلال الحفل بالاوليمبى

أقيم حفل ختام النشاط لمجموعة الأوليمبي الكشفية البحرية والارشادية والتي بدأت نشاطها من اغسطس ٢٠٢٣ وحتي ابريل ٢٠٢٤ وسط اجواء احتفالية من الاعضاء واسرهم حيث أقيم حفل ختام النشاط بحضور الكابتن ناصر الشاذلي رئيس مجلس الإدارة ، والمحاسب حسن مفيد أمين الصندوق ،  أحمد سعيد قطب عضو مجلس الإدارة و نجلاء خليل ، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي 
وبحضور كلاً من الكابتن نبيل الشاذلي مؤسس المجموعة والرئيس الشرفي لها. أحمد الخطيب ، رئيس جمعية الكشافه البحرية بالإسكندرية .
و مني غريب رئيس جمعية المرشدات بالإسكندرية.

وعقب الحفل تم إلتقاط الصور التذكارية لختام النشاط 

IMG_7948
IMG_7948
IMG_7950
IMG_7950
IMG_7947
IMG_7947
IMG_7949
IMG_7949
IMG_7946
IMG_7946
الجريدة الورقية