جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024 والقنوات الناقلة

تقدم بوابة الوفد، جدول مباريات اليوم الخميس، الموافق 23 مايو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية في الدوري المصري والسعودي والإيطالي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري، ومباراة طرابزون سبور بقيادة تريزيجيه مع بشكتاش في نهائي كأس تركيا.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X فيورنتينا – 9.45 مساء – AD SPORTS Premium 1

موعد مباراة نهائي كأس تركيا

بشكتاش X طرابزون سبور – 8.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود X الوحدة – 9 مساء

الهلال X الطائي – 9 مساء – SSC HD

الفيحاء X التعاون – 9 مساء

أبها X الخليج – 9 مساء – SSC HD

الفتح X الحزم – 9 مساء

الرائد X الأهلي – 9 مساء – SSC HD

الاتفاق X الشباب – 9 مساء

الرياض X النصر – 9 مساء

الاتحاد X ضمك – 9 مساء – SSC HD

مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك X مودرن فيوتشر – 7 مساء – ONTime Sports