9 علاجات المنزلية فعالة في التخلص من الإمساك

على الرغم من أن الإمساك ليس حالة طبية، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على نوعية حياتك، وعادة ما يشعر أي شخص يعاني من الإمساك بعدم الراحة، وانتفاخ البطن مؤلم، والشد المؤلم أثناء حركات الأمعاء يمكن أن يساهم في تطور البواسير.

وإن استخدام المسهلات يمكن أن يساعد بشكل مؤقت، ولكن بعض المواد تتوقف عن العمل على المدى الطويل وتعتاد الأمعاء على المواد، وتقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum: "العلاجات المنزلية تساعد في الحالات الحادة وعلى المدى الطويل.





العلاجات المنزلية فعاليتها في علاج الإمساك

الماء

في الصباح، بمجرد الاستيقاظ، اشرب كوبًا من الماء الدافئ المحلى بملعقة صغيرة من العسل. السائل الدافئ والعسل يحفزان حركة الأمعاء وقد يسببان الرغبة في التبرز ويعمل الماء البارد بشكل أفضل، لكن الأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة لا يتحملونه جيدًا وقد يعانون من تقلصات في المعدة.

الزيت النباتي

قبل الإفطار، تناول ملعقة كبيرة من الزيت النباتي عالي الجودة، مثل الزيتون أو بذور الكتان أو القنب ويجعل الزيت البراز الصلب أكثر زلقًا.





العصيرالبرقوق

في الصباح، اشرب كوبًا من عصير البرقوق المجفف، ويفضل أن يكون غائمًا وعضويًا بشكل طبيعي ويمكنك تحضير العصير بنفسك وفي المساء، ضعي القليل من البرقوق في كوب من الماء واتركيه طوال الليل وفي صباح اليوم التالي، اشرب ماء البرقوق وامضغ البرقوق جيدًا، أو اهرس قرصًا مختلطًا واستمتع بعصير بنكهة القليل من الزنجبيل الطازج.

والتين يمكنك استخدام التين المجفف بنفس الطريقة، ومثل البرقوق، فهو يحتوي على الكثير من الألياف الطبيعية، التي تملأ وتحفز الأمعاء





الزبادي

تناول الزبادي الطبيعي مع الشوفان في وجبة الإفطار. الزبادي هو بروبيوتيك يغذي النباتات المعوية ويضمن وظيفة الأمعاء الجيدة. الزبادي والبروبيوتيك الأخرى التي تحتوي على البيفيدوبكتريا مفيدة بشكل خاص.

اللاكتوز

اشرب اللاكتوز، وهو اللاكتوز المذاب في الماء (متجر الأطعمة الصحية، الصيدلية) تحذير إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فيجب عليك بالطبع تجنبه.

بذور السيليوم

تضاف بذور السيليوم، ويفضل أن تكون قشور السيليوم المطحونة، إلى كوب من الماء وتشرب صباحا ومساء مع وجبات الطعام.



ويمكن أيضًا إضافة قشر السيليوم إلى الزبادي والموسلي. يحتوي السيليوم على ألياف قيمة ومواد صمغية تغذي الأمعاء وتعزز حركات الأمعاء.

الآثار الجانبية الإيجابية: أولئك الذين يستهلكون بذور السيليوم بانتظام يقللون أيضًا من مستويات الكوليسترول في الدم ويعززون فقدان الوزن. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم بذور سيلليوم، فيجب عليك دائمًا شرب الكثير.



ملعقة صغيرة من بذور السيليوم لكل 250 ملليلتر من الماء، وإلا فإن الملين الطبيعي لن يذوب بشكل صحيح وسيكون له تأثير عكسي.

التفاح والكمثرى

في الصباح، تناول هريس التفاح والكمثرى، ويحتوي كلا النوعين من الفاكهة على ألياف خاصة، والتي في هذا الشكل يتم هضمها بسهولة، وتملأ وتحفز الأمعاء.



تدليك البطن

تدليك البطن بحركة دائرية في اتجاه عقارب الساعة لدعم حركة الأمعاء الطبيعية، وهي حركات الأمعاء التي تحرك محتويات الأمعاء إلى الأمام.



لا تنس ممارسة الرياضة رغم الإمساك

يمكن بالتأكيد حل الإمساك بدون دواء، ويجب تجنبه في المستقبل قبل كل شيء. للقيام بذلك، يجب عليك شرب كمية كافية من السوائل يوميًا (لتر ونصف على الأقل) واستهلاك 30 جرامًا من الألياف.