استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في منتصف تعاملات ، اليوم السبت 20 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3270 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم السبت 20 أبريل ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3270 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3737 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2802 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2180 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 26160 جنيهًا.

الذهب يصعد وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل الى نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 2386.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو 2% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2401.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.28 دولار للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 938.39 دولار فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.