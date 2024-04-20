إغلاق مطار بيلوند في الدنمارك بسبب تهديد بوجود قنبلة

أعلنت السلطات الدنماركية إغلاق مطار بيلوند غربي البلاد بسبب تهديد بوجود قنبلة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قالت الشرطة الدنماركية، في بيان، إنها ألقت القبض على رجل، السبت، فيما يتعلق بتهديد بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.

وأُخلي المطار الواقع في وسط غرب الدنمارك، ولا يزال مغلقاً عقب التهديد.

وقال مفتش الشرطة مايكل فايس، في بيان: "تمت عملية الإخلاء بهدوء، وعلى النحو المتوقع، واتّبع المسافرون تعليماتنا".

وذكرت الشرطة أن التحقيقات في الحادث مستمرة، مضيفة أنه لم يتضح بعد متى سيعاد فتح المطار.