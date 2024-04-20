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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إغلاق مطار بيلوند في الدنمارك بسبب تهديد بوجود قنبلة

الدنمارك
الدنمارك

أعلنت السلطات الدنماركية إغلاق مطار بيلوند غربي البلاد بسبب تهديد بوجود قنبلة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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وفي سياق متصل، قالت الشرطة الدنماركية، في بيان، إنها ألقت القبض على رجل، السبت، فيما يتعلق بتهديد بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.

 

وأُخلي المطار الواقع في وسط غرب الدنمارك، ولا يزال مغلقاً عقب التهديد.

 

وقال مفتش الشرطة مايكل فايس، في بيان: "تمت عملية الإخلاء بهدوء، وعلى النحو المتوقع، واتّبع المسافرون تعليماتنا".

 

وذكرت الشرطة أن التحقيقات في الحادث مستمرة، مضيفة أنه لم يتضح بعد متى سيعاد فتح المطار.

 

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