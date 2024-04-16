أولمبياد باريس 2024 .. منتخب اليد في المجموعة الثانية بجانب الدنمارك

أسفرت فعاليات قرعة بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، عن وقوع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثانية .

وضمت المجموعة منتخبات “مصر ، فرنسا ، الأرجنتين ، المجر ،النرويج والدنمارك” .

على صعيد متصل ، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يبذل أقصى جهد ويمارس اكبر الضغوط على الاندية الأوربية بما فيها نادي ريال مدريد الأسباني حتى يتمكن نجوم منتخب فرنسا الاوليمبي من المشاركة في دورة الالعاب الاوليمبية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في شهر يوليو المقبل .



وكان تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الاوليمبي قد أعرب عن أمله في إمكانية أنضمام نجوم فرنسا كيليان مبابي و اورليان تشاوميني و ادواردو كامافينجا لقائمة منتخب فرنسا الاوليمبي حتى يتمكن من توفير كل الفرص الممكنة لمنتخب الديوك الفرنسية لحصد الميدالية الذهبية على ملعبهم ووسط جماهيرهم الا ان الاندية التي تضم هؤلاء الاعبين وعلى رأسهم ريال مدريد ترفض انضمام لاعبيها إلى المنتخب الاوليمبي نظرا لتعارض موعد المسابقة من ٢٤ يوليو الى ٨ أغسطس مع استعدادات الاندية للموسم المقبل .