أسعار الخبز والفينو السياحي اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الخبز السياحي اليوم السبت.. تشهد أسعار الخبز السياحي والفينو خلال الساعات القليلة القادمة طفرة تراجع كبيرة في الاسعار، حيث تستعد شعبة العامة المخابز بالتعاون المخابز السياحية لتطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحى اعتبارا من غدا الأحد، بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبه تتراوح من 30 إلى 35%، حيث تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز " الحر " والفينو لصالح المستهلك، وسجل سعر رغيف الخبز السياحي 25 جراما نحو 50 قرشا.

وسجل سعر رغيف الخبز السياحي 25 جراما بعد القرار نحو 50 قرشا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخبز والفينو السياحي خلال تعاملات الـ24 ساعة القادمة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية التي تشغل الرأي العام بالنسبة لاسعار السلع والخضروات والفاكهة والمعادن واسعار العملات، لاسيما أسعار الخبز والفينو السياحي أو العيش السياحي، بعد قرارات شعبة الخبز، وتاتي هذه التراجعات بعد تراجع أسعار الدقيق خلال الايام السابقة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخبز والفينو السياحي اليوم وغدًا الاحد في الاسواق المصرية

الخبز السياحي

وسجل سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بعد التخفيض نحو 150 قرشا.

بينما سجل سعر رغيف الخبز السياحي وزن 40 جراما نحو 75 قرشا.

كما سجل سعر رغيف الخبز السياحي 25 جراما نحو 50 قرشا.

بينما سجل سعر رغيف الفينو نحو 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما.

وسجل سعر رغيف الفينو وزن 50 جراما نحو 150 قرشا.

والجدير بالذكر ان الدولة المصرية متمثلة في الحكومة ومجلس الوزراء، لاسيما المؤسسات المعنية باسعار السلع، تتجه نحو ضبط الاسواق بعد الانتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير المعيشة على الاسر المصرية.

أسعار الخبز المقترحة

كانت الشعبة العامة للمخابز، قد تقدمت بمستويات سعرية مقترحة لأسعار الخبز السياحي، لوزير التموين، ليصبح سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراماً، جنيه ونصف، سعر رغيف الخبز السياحى وزن 40 جراماً 75 قرشاً، و 50 قرشاً لرغيف الخبز السياحي 25 جراماً، جنيه لـ "الفينو" وزن 25 غراماً، جنيه ونصف لرغيف الفينو وزن 50 جراماً.