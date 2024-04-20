أسعار زيت الطعام اليوم السبت بعد انخفاض اللتر بنسبة 23.5%

أسعار زيوت الطعام اليوم السبت.. شهدت أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، بنسبة 23.5% خلال شهر إبريل الجاري، وسجل سعر لتر الزيت اليوم السبت إلى 65 جنيهًا للمستهلك، بعد أن كان سعر اللتر يتراوح ما بين 80 إلى 85 جنيها، وتراجعت زجاجة الزيت 700 مللي لنحو 50 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق ولدى تجار الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم السبت في الاسواق وعند التاجر

- سعر زجاجة زيت سلايت عباد الشمس 750 مللي 63 جنيها.

- سعر لتر زيت هنادي 65 جنيها للمستهلك، بعد أن كان سعره 80 جنيها في مارس الماضي.

- سعر لتر زيت حلوة 65 جنيها، بعد أن كان سعره 80 جنيها.

- سعر زيت عافية عباد 800 مللي 75 جنيها، بعد أن كان سعره 88 جنيها.

- سعر زيت عافية ذرة 800 مللي 85 جنيها للمستهلك، بعد أن كان سعره 100 جنيه الشهر الماضي.

- سعر زيت عافية ذرة 1.60 لتر 165 جنيها، بعد أن كان سعره 200 جنيه.

سعر زيت عافية بلس 1.60 لتر 150 جنيها، بعد أن كان سعره 185 جنيها.

أسعار السمن

وجاءت أسعار السمن اليوم السبت 20 أبريل 2024، على النحو التالي:

- سعر بيع روابي وجنة 700 جرام 72 جنيها للمستهلك، بعد أن كان سعرها 80 جنيها.

- سعر عبوة السمن روابي وجنة زنة 1.5 كيلو جرام 140 جنيها، بعد أن كان سعرها 155 جنيها.

- سعر كيس سمن روابي أو جنة 7 جنيهات، بعد أن كان سعره 7.5 جنيه.

- سعر السمن وزن 350 جراما 38 جنيها، بعد أن كان سعره 40 جنيها مطلع الشهر.

وتسعى الحكومة ممثلة في وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وحماية المنافسة، لضبط أسعار السلع بالسوق المحلية لتعكس فائض النقد الأجنبي داخل البلاد واستقرار سعر الصرف، ما جعلها تتفق مع مصنعين وتجار على ضرورة خفض الأسعار بنسب ترتفع لأعلى من 30% أمام المواطنين.