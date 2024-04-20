انطلاق مهرجان "بؤرة" المسرحي بجامعة دمنهور

إنطلقت صباح اليوم السبت فعاليات مهرجان بؤرة المسرحي لمسرح المدرج والذي تنظمة جامعة دمنهور، و يقام تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور ،و الدكتور ماجد شعله ، القائم بأعمال ناىب رئبس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من مختلف كليات جامعة دمنهور ،حيث بدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا أمس وكانت بداياته في المسرح الجامعي.

وقدمت الطالبة شاهندا عبد الحميد سيف الدين والطالب محمد محسنمعة دمنهور من أبناء جا ،نبذه عن تاريخ الفنان القدير صلاح السعدني و بداياته في مسرح الجامعة مع كثير من الفنانين الكبار وأعماله التي تركت في وجدان المشاهد المصري والعربي الكثير من المشاعر و الأخلاقيات، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون .

من جانبه أكد الدكتور محمد العشري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة دمنهورعلى أهمية المهرجان لتنمية المواهب وصقل خبرات الطلاب و خلق طالب سوي يتفاعل مع المجتمع و ينمي خبراته ومواهبه .

ورحب الدكتور السيد ابراهيم القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور بضيوف المهرجان الذي تنظمه الجامعة بكلية العلوم بحضور قامات علمية و ثقافية وفنية .

من جهته أعرب الدكتور ماجد شعله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن سعادته بأبنائه الطلاب ناقلا لهم تحيات رئيس الجامعة ، وأكد علي أهمية المزج بين النشاط الطلابي والعملية التعليمية مشيرا أن المهرجان في دورته الاولي يأتي بعد المهرجان الرياضي الضخم وعددا من الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والجوالة يختتمها النشاط الفني بعروضه ومواهبه مؤكدا أن الدورة القادمة ستكون بمشاركة أضعاف عدد الطلاب المشاركين في دورته الاولي معبرا عن سعادته بالتمثيل الكبير للكليات والتنظيم الجيد.

وبدأت فعاليات المهرجان بورشة الاخراج للفنان المخرج محمد البياع بإشراف الدكتورة تيسير ابو شادي ، منسق محور الورش بالمهرجان يليها العرض المسرحي " احمر علي بويا وامي بطيخ" كلية الزراعة ، تأليف و إخراج احمد الحرفة ، يليه العرض المسرحي " تماثيل بتتحرك " لكلية الآداب تأليف إيهاب يونس وإخراج عبد الله الحكيم .