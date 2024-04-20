شكري: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يزيد التوتر بالمنطقة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر حذرت مرارًا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة.

اضطراب الملاحة في البحر الأحمر

أضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر تزيد التوتر بالمنطقة، ونطالب كل الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتها نحو الاستقرار.

التوافق الدولي ينبغي أن ينتقل إلى إجراءات تنفيذية لإقامة الدولة الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية ضرورة حل المشكلات دائمًا عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن مصر ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن التوافق الدولي ينبغي أن ينتقل إلى إجراءات تنفيذية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: نشعر بقلق بشأن التصعيد الراهن في المنطقة وندعو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس.